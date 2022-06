Design Vipp – o abrigo em plena Natureza

Designers dinamarqueses têm sido conhecidos por criar produtos que são simples e funcionais, e claro, esteticamente agradáveis. De cadeiras dinamarquesas a candeeiros, a caixote do lixo de pedal, este produtos podem bem estar presentes em várias famílias e em espaços comuns. Vipp é uma empresa dinamarquesa que têm vindo a criar produtos que são tanto funcionais como elegantes à mais de 70 anos, com os seus produtos notáveis e com um elemento comum em quase todas as casas, o famoso caixote de lixo de pedal.

Agora é conhecida por criar uma série de artigos para o lar que todos ambicionam com o princípio vital de a forma segue a função. Assim sendo, Vipp decidiu criar um espaço simples e pré-fabricado que é considerado uma experiência total de design . A Shelter Vipp é um ’objecto industrial habitável de 55 m² com tudo incluído. Projectado como um lugar para ser usado como uma fuga para a natureza, um abrigo! No interior permite aos ocupantes fazerem parte de um movimento de design, estando rodeado deles. Tudo no espaço foi projectado ao mais pequeno pormenor.