Pinte a sua casa como um profissional

Escolha a cor a aplicar conforme o seu gosto. A cor que escolhe pode conseguir o efeito óptico de ampliar ou encolher uma divisão, dar mais ou menos luz e complementar ou não a decoração existente.

Quanto ao tipo de tinta, lembre-se que tanto as superfícies verticais, como as horizontais devem ser pintadas com tinta à base de água, pois é mais fácil pintar com ela. Se a superfície for ampla, use um rolo e faça os acabamentos com pincéis para obter um resultado mais perfeccionista. Antes de pintar, delimite os cantos com fita-cola de pintor. Ao pintar portas, móveis ou janelas, convém usar pintura de esmalte sintético, pois é mais resistente ao contacto diário com as nossas mãos.