Remodelação: o espaço exterior também faz parte da sua casa!

Dadas as características do espaço e da sua envolvente a intervenção procurou ir além da reabilitação necessária pela degradação do espaço, desenvolvendo um novo ambiente adequado ao lugar. O projeto de remodelação baseou-se na necessidade de desenhar uma transição equilibrada entre as dinâmica privada de uma habitação e a vida pública do mundo exterior, proporcionando condições ideais à criação de momentos de descontração e convívio.