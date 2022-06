Antes e depois: apartamento parado no tempo

O primeiro impacto é logo muito positivo e satisfatório. O quarto de banho nem parece o mesmo. Foi revestido a pastilha vidro cerâmica em todas as paredes e chão, excluindo o tecto que foi apenas pintado de branco. A pastilha é translúcida de cor verde azeitona e os raios solares que entram pela janela remodelada alteram por completo a atmosfera do espaço. O lavatório é de linhas modernas e foi aplicado sobre uma parede em espelho, que aumenta visualmente a divisão.

A particularidade principal desta casa de banho de pequenas dimensões é todo o espaço servir de duche, com a colocação inteligente de um chuveiro no tecto e de um ralo no chão. Com pouco espaço esta foi a solução inteligente do Atelier da Calçada. A torneira está na parede e caso queira tomar um banho só terá de se fechar no espaço. Nada se estragará já que foi pensado para este fim.