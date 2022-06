Piscina com churrasco? A mais bela combinação

Esta área é ideal para o verão. Piscina + churrasco. Uma combinação perfeita para as férias! A piscina não é muito extensa. No entanto, é um ótimo complemento para um pátio ou jardim. A passos da área de um pequeno churrasco projetado em tijolo e betão com madeira. Este espaço tem uma galeria aberta que se conecta à piscina e jardim.