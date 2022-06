A casa rústica mais bonita que vimos até hoje

Estamos em Provence? Na Toscana? Bem, nem um nem o outro! Nós vai acreditar, mas estamos nada menos do que no Brasil! Esta bela casa de campo de dois andares é caracterizada evidentemente por um estilo rústico, com algum elemento clássico. Os protagonistas são a pedra e madeira, o que dá um calor incrível aos interiores e um olhar tradicional, o que corresponde à ideia de casa que todos nós temos em mente e lhe dá vontade de entrar. No entanto, vale a pena refletir também sobre espaços ao ar livre: o jardim é um paraíso, e também esconde uma surpresa. Conheça todo este projecto, dos arquitectos Tikkanen!