21 jardins maravilhosos em casas rústicas para o inspirar a criar o seu

O estilo rústico é a resposta para quem procura uma arquitetura mais tradicional. Para estabelecer tal atmosfera, o uso de matéria-prima local é recomendado e para ter um efeito natural, vale dispensar acabamentos como pintura. Madeira maciça, parede em pedras ou tijolo, tons terrosos, tecidos artesanais e uma decoração campestre são alguns dos itens que podem ser levados em consideração para criar uma casa com ar campestre. Confira algumas dicas para executar o estilo rústico até no quarto de sua casa!

E como já era de se imaginar, o estilo é perfeito para casas localizadas em zonas com natureza, como no campo, praia entre outros. Isso porque o uso dos materiais mencionados entram em total harmonia com a natureza. E para estar em contato com ela, nada melhor do que ter um maravilhoso jardim em casa, não é mesmo? Hoje apresenta-mos-lhe 21 jardins inspiradores desenvolvidos pelos nossos profissionais arquitetos, todos localizados em casas de estilo rústico.