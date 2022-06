Descobrimos como fizeram um deck de madeira inacreditável neste jardim! (Passo a passo!)

O terceiro passo foi colocar a pérgula de aço. O design é simples, com teto plano e leve. Quatro vigas suportam a aba do telhado suspenso que se destaca da estrutura da casa. A cor escolhida e a forma deste elemento tem um diálogo estético muito equilibrado com a estrutura original, pelo que o novo anexo não contrasta significativamente com o resto da do edifício.

Numa quarta etapa começou o trabalho propriamente dito no solo. Para isso foi montada uma base com vigas de madeira entrecruzadas.