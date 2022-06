7 Ideias fabulosas para separar a cozinha da sala

Até uma década atrás nas nossas casas encontrávamos as zonas todas divididas por espaços e utilizações… Mas com as novas noções arquitetónicas, e com o aparecimento do conceito de loft , ou sótão, onde tudo está unido num só espaço, as divisões entre os espaços começaram a desaparecer. Também as novas dinâmicas do quotidiano e as interações familiares atuais levaram a que as reuniões com a família e os amigos se dessem no mesmo espaço, de modo que a cozinha, a sala de estar e sala de jantar acabaram por ficar unidas num mesmo ambiente.

No entanto existem pequenos elementos ou adições que podemos fazer a fim de criar fronteiras, não tão fortes nem tão físicas, mas sim mais naturais, e gerar algum tipo de divisão, sem a necessidade de paredes ou divisórias. Dentro desse conceito hoje queremos apresentar-lhe sete grandes ideias para conseguir isto mesmo! Vamos conhecê-las?