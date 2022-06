Estantes com inspiração Bauhaus

Apesar dos cem anos que passaram desde a inauguração da primeira Bauhaus, os princípios estabelecidos por esta escola revolucionária – pelas mãos de Walter Gropius - ainda estão muito presentes nos projectos dos nossos tempos. Esta escola de arquitectura e de artes decorativas fundada em 1919, foi a mais influente do século XX e lançou as bases do design contemporâneo, principalmente na investigação por uma linguagem visual funcionalista, despojada de ornamentos, em relação directa com a estética industrial e alinhada com vanguardas artísticas, como o Cubismo e o Abstraccionismo.

O objectivo desta escola esteve também em incentivar as relações entre os artistas modernos, os artesãos qualificados e a indústria. Para além disso, todas as esferas humanas eram importantes: sociais, culturais, antropológicas e estéticas. Por outro lado, a produção de um produto em baixo valor e com o padrão de qualidade, tornar-se-ia um conceito defendido pela escola.

Hoje apresentamos -lhe algumas ideias Bauhaus aplicadas a estantes para quartos, salas e outros espaços. Olhamos para o passado com vista no presente, onde toda uma linguagem estética é testada e produzida para benefício do ser humano!