9 segredos para construir a sua casa tendo um orçamento limitado

Para o piso no exterior ou até para a casa de banho, considere o uso do cimento. É um material versátil e durável que pode ser personalizado. Pode, por exemplo, aplicá-lo na cabine de duche ou no pátio. Para um aspecto mais artístico, pode colocar no piso mosaicos, vidro colorido reciclado ou até conchas. As escolhas são muitas.