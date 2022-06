7 cozinhas modernas em madeira que tem de ver antes de renovar a sua!

A madeira envernizada no tom wenge cria sempre um aspeto elegante e luxuoso na cozinha, graças à sua cor profunda. Uma madeira com muito carácter que combina perfeitamente com paredes claras, importante para não tornar a cozinha num espaço sombrio e pequeno. Além de ser uma cor muito moderna, pode ser combinada com cores brilhantes, para criar um efeito divertido e fora do comum, tal como vemos na imagem acima.