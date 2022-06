Móveis de esquina: funcionalidade e economia de espaço

Quando o assunto é poupança de espaço, impossível não chamar à conversa os móveis de esquina, peças extraordinariamente funcionais que pode e deve incluir quando desenha o interior da sua habitação. Sejam eles armários, prateleiras, estantes, secretárias, há realmente opções para todos os gostos e para todas as divisões. Do quarto à cozinha, do escritório à casa de banho.

Mas como escolher o recanto ideal? E a peça de mobiliário que mais se adapta a ele? A resposta não é só uma, claro, e o seu gosto e sensibilidade são parte dela. Sabendo disso, hoje reunimos os especialistas e apresentamos-lhe um livro de ideias versátil e eclético, com propostas para todos os gostos e necessidades.

Se ainda não está a aproveitar os cantos da casa este artigo é para si. Siga os conselhos dos nossos especialistas e comece já a planear os seus ângulos de ataque. Vamos a isso?