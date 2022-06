Uma casa rústica com um look contemporâneo

Implantada em apenas 35m2, a casa que lhe mostramos neste livro de ideias destina-se a refúgio de fim de semana. Trata-se de uma recuperação fantástica de uma casa rústica. Foi imperativo manter o traçado original da mesma, optando-se apenas por demarcar os vãos existentes recorrendo ao uso do aço corten e dimensionando a sua aplicação consoante o peso visual pretendido por forma a hierarquizar a ausência de massa. Desta forma, segundo os arquitectos PAULO MARTINS ARQ & DESIGN foi possível equilibrar volumetricamente o conjunto.

A casa divide-se em dois pisos, sendo que a zona social, organizada no r/c, aproveita o relacionamento directo com as zonas exteriores, enquanto que a suíte, localizada no piso superior, privilegia de um acesso realizado por uma escadaria interna que se desmaterializa, servindo não só para arrumos como também para separar fisicamente os espaços/usos. Foi tão intencional preservar a essência histórica do objecto construído como foi a intervenção de carácter contemporâneo que se acrescentou ao edifício. Cores claras e linguagem minimalista contribuem para maximizar os limites construídos e desobstruir visualmente o espaço que por si só já é bastante reduzido.