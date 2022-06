O projecto para a sede da Google na Califórnia

Já todos estamos habituados à variedade de espaços de trabalho da Google, seja numa casa de fazenda na Dinamarca ou um quarteirão inteiro em Nova Iorque, sempre nos surpreendem pelos seus escritório exclusivos e inspiradores.

O novo projecto para a sede da google foi projecto por Bjarke Ingels e Thomas Heatherwick e apenas foram proposto recentemente ao conselho da cidade de Mountain View na Califórnia. Já se fala bastante do projecto de uma cidade auto-suficiente construída a partir do zero. Super flexível e visualmente eco-friendly, o conceito central é criar não só uma nova sede para a empresa mais inovadora do mundo, mas também criar uma comunidade, e melhorar o habitat natural local.

O projecto ambicioso quando concluído chegará sem grande surpresa ou novidade aos que têm acompanhado os empreendimentos anteriores. Apesar de terem sido os campeões da arquitectura comercial mais inovadora por algum tempo, a Google ainda está entre os projectos mais emocionantes, e hoje temos a sorte de partilhar e discutir este projecto consigo. Iremos ver em profundidade as características individuais desta nova sede da Google prestes a ser construída em Mountain View.