10 bonitos estilos de banquetas para a sua cozinha

Há muito que o ritmo de trabalho (e de vida) mudou e que o tempo escasseia para se fazerem refeições duradouras em família. Normalmente, só ao jantar ou aos fins-de-semana é que as famílias têm mais tempo para estar na mesa ao longo de várias horas. Nesse sentido, acreditamos que todos os recantos devem ser aproveitados. A cozinha americana é funcional e possibilita que as pessoas conversem e convivam enquanto as refeições estão a ser preparadas. Uma cozinha aberta, com península ou barra de pequeno-almoço, é ideal para se receber visitas, preparar uma bebida enquanto se conversa e cozinha e até para trocar impressões sobre as receitas. Claro que, para complementar a bancada, é necessário ter banquetas confortáveis e que facilitem a organização do espaço, sobretudo se este for reduzido. E é sobre as banquetas que vamos hoje falar.

Veja as nossas propostas.