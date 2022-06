14 fontes modernas para o quintal e a entrada da sua casa

Uma boa maneira de incluir uma fonte na entrada é adaptá-la – se for o caso – ao contorno das árvores do jardim. Não raras são as vezes em que, ao decorar o jardim, as árvores nos impedem de colocar elementos decorativos. Se este for o caso, não se preocupe, porque pode escolher um projecto em que a fonte contorne o tronco, aproveitando assim ao máximo o espaço.