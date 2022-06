7 ideias para as escadas que o farão dizer por que não pensei nisto antes?!

Todos os dias nos queixamos da falta de espaço aqui, ali e acolá. É inevitável. Temos um poder de acumulação, mais forte do que nós! No caso de ter pouco espaço na sua cozinha e as escadas ficarem relativamente perto dessa divisão, por que não criar uma despensa, debaixo das suas escadas?! Elas são tão versáteis, podemos projetar tantas ideias, que deveríamos ter muitas escadas lá em casa!! O arquiteto Raimondo Guidacci, criou uma despensa com portas, sob as escadas. O resultado além de ter ficado prático ficou cheio de design.