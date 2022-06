10 magníficos quartos (para se sentir como num hotel)

Um espaço íntimo significa um espaço onde pode, sozinho ou acompanhado, ser você mesmo. E para que se sinta confortável mesmo quando está sozinho a iluminação é muito importante, porque ajuda a definir o ambiente.

Se for uma pessoa amorosa, provavelmente a melhor opção é adicionar luzes quentes e difusas no seu quarto, assim pode ter um clima acolhedor e romântico no seu espaço, tornando-o aconchegante. Agora se for é uma pessoa livre e aventureira, as luzes brancas são as mais indicadas, assim pode sentir uma liberdade total para sonhar e planear tudo o que quiser.