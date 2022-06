Salas de jantar perfeitas para receber amigos e família

Concordamos desde já que as mesas têm de ser grandes ou pelo menos flexíveis, para que consigam sentar várias pessoas, certo? Portanto, dependendo da arquitectura da sua sala, o ideal são mesas rectangulares compridas. As redondas também são bem-vindas, mas ocuparão muito mais espaço para sentar as mesmas pessoas. Nas rectangulares, se optar por soluções com larguras superiores, ganhará mais lugares nas cabeceiras. Para complementar uma mesa como a apresentada nesta imagem, pode escolher por cadeiras (estas coloridas são um máximo!) ou por bancos (corridos ou individuais) – que ocupam menos espaço que as cadeiras.