Dicas para decorar e mobilar quartos sem janela

Comecemos pelo início: o seu humano, como animal que é, gosta e precisa do contacto com o exterior – daí serem tão importantes as janelas no quarto. No entanto, hoje em dia com a correria em que vivemos, passamos cada vez menos tempo no quarto, utilizando-o quase exclusivamente para dormir, certo? Por isso mesmo, se tiver que dar prioridade a uma divisão para ter janela, pode deixar o quarto sem ela. Ainda assim, o pouco tempo que lá passa não deve ser desvalorizado, por isso mesmo a nossa primeira sugestão vai para um papel de parede bonito e vivo, como este branco com as borboletas, que lhe permite ter cor e luz no quarto mesmo que a luz natural não esteja presente! Mas uma vez que é um quarto interior, não utilize este tipo de decoração em todas as paredes – veja a dica seguinte!