Antes e depois: Moradia Castro

EVA / evolutionary architecture é um atelier nacional com sede na cidade invicta (Porto) e foi fundado no ano de 2007 por Miguel Ângelo, Miguel Sá e Ricardo Oliveira. Esta equipa masculina é multidisciplinar e tem a sua actividade centrada na arquitectura, na modelação 3D e no design. Consideraram-se em permanente expansão, sendo capazes de evoluir com o processo de criação, aproximando-se do futuro com conhecimento em diversas áreas. Seguram cada projecto de forma singular e diferenciada, reinventando e questionando os cânones tradicionais, procurando a diferença em cada metodologia e forma estética.

O projecto pelo qual os daremos a conhecer é um de uma remodelação de uma moradia pré-existente datada de 1898, portanto carregada de história e linhas cheias de vida.