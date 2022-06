Dia da Mulher – closet para todos os gostos!

Para as compradoras compulsivas este é o closet ideal! Com arrumação a perder de vista e feito à medida de cada espaço. Este modelo oferece mil e uma opções de organização com dezenas de compartimentos e com aproveitamento máximo da altura, com uma escada para o acesso facilitado às estantes mais distantes. Não seja invejosa e ceda dois espacinhos ao seu namorado ou marido!