16 revestimentos para as paredes da sua casa ficarem lindas

Ao longo dos anos, as paredes dentro da nossa casa vão sofrendo uso e desgaste. A poeira mancha as superfícies e amortece o brilho original. A luz solar desvanece a cor e a humidade infiltra-se por dentro, criando umas bolhas e fendas, tudo torna as paredes muito menos bonitas e atraentes.

Sem dúvida, que o sonho de cada proprietário é manter as paredes dentro de casa com aspeto limpo, brilhante e livre de manchas. Em certos casos, uma renovação rápida, como uma camada de tinta ou um magnífico revestimento de parede pode mudar completamente a imagem da casa, dando-lhe um aspeto moderno.

Hoje, concentramo-nos em 15 ideias de design diferentes, que podem ser usadas para adicionar uma sensação contemporânea na sua casa. Ora descubra-as!