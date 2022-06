8 maneiras de decorar a entrada do seu apartamento

Um simples móvel também é uma opção versátil para quem tem apenas um espaço pequeno para transformar a entrada do apartamento. Esta opção pode ser usada dentro do apartamento, logo na entrada, dando as boas vindas com enfeites que vão caracterizar a casa e porta-retratos com fotos da família, ou também num hall particular.

O que dá o toque especial é o revestimento da parede feito em madeira. O material lembra o natural e cria um contraste com o móvel branco, tendo destaque na área.