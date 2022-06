Com interiores fantásticos e um pátio perfeito: esta casa vai surpreende-lo

Na entrada da casa, a partir da porta de madeira, pode ver a escadas com um desenho bastante presente nesta composição. A escadaria tem um corrimão e guarda completamente fechada e em madeira e o outro lado totalmente transparente, onde madeira e vidro combinam para definir o espaço da entrada, com a sua separação do resto da área social e da integração através do vidro com resto da casa. É importante também a parede de vidro, que permite a entrada de luz natural nesta área o que torna o ambiente espetacular.