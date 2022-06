Quadros poderosos, interiores poderosos!

A decoração tem muito que se lhe diga! Os interiores têm de ser tratados com cuidado e com muita sensibilidade, pois só assim são conseguidos trabalhos que nos tocam e que nos criam sensações especiais. Designers de interiores estudam no mínimo 3 anos para conseguirem o canudo que os declara formados e profissionais da área, já os decoradores também tiram curtos mas por norma são de menor duração. Não querendo desvalorizar uma profissão e valorizar outra, apenas existem diferenças e nem todas as pessoas estão cientes disso.

Mas hoje o tema é meramente decorativo e é aqui que entram os profissionais de decoração! Os decoradores têm de conhecer bem os habitantes do espaço para o produto final ser do agrado dos mesmos. Convém serem informados do que mais os agrada ou simplesmente que não suportam alguma cor ou algum material..com o acompanhamento correcto o trabalho é feito sem dificuldade, pois a experiência levam-nos a conseguir ultrapassar qualquer tipo de obstáculo que apareça no caminho.

Quadros, telas ou molduras podem fazer milagres e alterar por completo a atmosfera de um espaço! Vamos mostrar-lhe alguns exemplos, venha daí!