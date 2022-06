Home Decor – apartamento lisboeta

Uma das características de que mais aprecio em todo o apartamento é a continuidade dos espaços conseguida pelo revestimento do piso. A madeira foi mantida em todas as divisões, incluindo casas de banho e cozinhas. Obviamente teve de ter um tratamento específico nas zonas com água, visto ser mais sujeita a alterações estéticas.

Esta casa de banho ficou completa com uma banheira, sanita suspensa com auxilio de chuveiro de mão, em vez do tradicional bidé e o lavatório aparece embutido na bancada. Mais uma vez as toalhas de banho estarão sempre secas e prontas a usar. Se existe uma coisa desconfortável é tomar banho e secar-se com uma toalha molhada ou ter de andar a passear as toalhas de aquecedor para aquecedor. Viva a estes objectos tão funcionais e importantes, que facilitam a vida de cada um.