14 ideias para uma entrada cheia de estilo!

Depois de ver e admirar a beleza da fachada principal da nossa casa, as atenções de quem a visita concentra-se na porta da frente e no espaço à volta, ou seja, o pequeno lugar que separa o público do privado, onde só entra no nosso santuário quem nós permitimos.

A entrada principal da nossa casa deve transmitir as boas-vindas, ser charmosa e acolhedora, mas se tiver um toque de mistério, melhor ainda! Neste sentido, neste livro de ideias iremos partilhar convosco algumas dicas para tornar a entrada da sua casa num espaço espetacular, capaz de receber os seus convidados da melhor forma, bem como sentir-se em casa, sempre que passar por aquela porta.