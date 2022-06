Adorável apartamento para dois

Viver a dois faz parte do imaginário de todos nós, em determinado momento da vida. Já todos sonhámos em viver com a nossa cara metade e com ele/ela partilhar momentos únicos. O desafio do projecto que hoje lhe iremos mostrar foi precisamente o de criar um espaço acolhedor e confortável para dois.

O projecto foi da autoria dos profissionais da Homestories cujo objectivo, como o próprio nome indica, é o de contar histórias de casas, reinventando-as e conferindo-lhes novos sentidos e funções. Este atelier nasceu da paixão pela arquitectura e pelo Design, da sua criadora Tânia Martins. A empresa responde às necessidades dos seus clientes oferecendo propostas únicas e adequadas à vontade de cada cliente específico.

Fique desse lado e veja as imagens apaixonantes deste apartamento perfeito para uma vida a dois.