Bauhaus: as interpretações contemporâneas

Fundada como uma escola privada pós Primeira Guerra Mundial, a Bauhaus foi uma escola de design, artes plásticas e arquitectura vanguardista fundada por Walter Gropius em Weimar, na Alemanha em 1919. Os princípios: rejeitar os detalhes burgueses e o ornamento; anular de simetria e hierarquia; usar os princípios da arquitectura clássica na sua forma mais pura.



Epítome daquilo que conhecemos como Modernismo no design e na arquitectura, a Bauhaus foi a primeira escola de arquitectura do Mundo. Por ela passaram nomes importantes da arte moderna como Mies Van der Rohe, Kandinsky e Paul Klee.

Hoje, inspiramo-nos neste movimento para lhe mostrar alguns projectos nacionais e internacionais. No nosso livro ideias de hoje, partimos da Bauhaus para lhe mostrar novas interpretações que transportam influências do estilo icónico fundado no início do século passado. Viaje connosco e conheça os projectos dos nossos especialistas.