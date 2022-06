Nice Way Beach, o hostel em Cascais

O mobiliário e os tons deste quarto são muito minimalistas. As mesas de cabeceira de origem natural, a roupa de cama branca, as almofadas com cor e palavras que incentivam a uma vida livre e cheia de paz. Palavras que quando escritas em inglês parecem ter um significado um bocadinho diferente do habitual, mais vistosas, quase como palavras chave. Repare como a cortina de material translúcido deixa entrar a luz natural no quarto e todo o ambiente parece mais leve e simples quando o vento levemente a toca.