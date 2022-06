8 dicas para tornar a sua casa mais segura

Instale luzes na sua garagem e perto do portão da garagem automático. Alguns ladrões têm por hábito esperar que saia da garagem com o carro e infiltrar-se dentro do espaço ou num caso mais dramático, irão obrigá-lo a sair do carro, para poder ter acesso à casa. Aproveitarão para roubar material. E neste caso, não consegue fazer nada, a não ser deixar…

No entanto, para evitar isso, não abra a porta, sobretudo se não conhecer as pessoas. Mantenha-se no seu carro e deve contactar as outras pessoas que estão dentro de casa, para não saírem. Dê várias voltas de carro, até considerar o terreno seguro, para finamente abrir o portão da garagem e entrar.

Nota: é importante averiguar o bom funcionamento do comando da garagem para que possa abri-lo a uma boa distância de casa. Além disso, confira o tempo que o portão da garagem demora a fechar, pois este tem de fechar o mais rapidamente possível.