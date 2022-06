11 ideias para decorar as suas paredes com nichos (são tendencia!)

As paredes deixaram de ser intocáveis! Atualmente podemos inovar muito mais do que simplesmente pendurar-lhes alguns ornamentos ou cobri-las com revestimentos de materiais especiais… E foram exatamente essas constatações que tornaram os nichos nas paredes uma tendência decorativa para este ano, embora acreditemos que eles estejam aqui para ficar. Os nichos de parede não só ficam bem, como são originais, mas também são multifuncionais.

Se, com o que explicámos acima, ainda está em dúvida sobre a eficácia dos nichos a compor o estilo de um espaço, ponha-se confortável que agora mesmo vamos mostrar-lhe onze paredes com nichos de vários tamanhos, cada um com uma aparência e uma função únicas. Está preparado?