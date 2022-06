6 Sugestões fantásticas para melhorar significativamente a sua casa

Comecemos pelo início: o hall de entrada. O seu hall de entrada deve marcar desde logo a sua personalidade. Deverá também ter todo o conforto de que necessita quando entra em casa. Para este espaço, pode pensar em cabides (dão sempre jeito para pendurar casacos e carteiras), complementá-lo com um assento (pode ser uma poltrona ou um banco corrido) e/ou uma pequena mesa de apoio, para que as chaves e a correspondência tenham sempre lugar em casa. Além disso, não se esqueça de um bom tapete, principalmente se for do tipo de pessoa que adora trocar os sapatos da rua pelas pantufas assim que entra em casa! A iluminação, igualmente necessária, pode estar embutida no tecto, para ocupar menos espaço.