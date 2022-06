Top 5 e os truques para se ver livre da humidade em sua casa! (e muito mais)

Não há volta a dar, apesar de comprarmos casa sonhando que tudo vai correr perfeitamente, nem sempre é assim! Às vezes o sonho torna-se pesadelo e a casa que tanto quisemos começa a encher-se de humidade. Seja por uma construção deficiente, seja porque a casa está localizada numa zona muito húmida, seja pela passagem do tempo, por vezes, mesmo nas casas novas, o excesso de humidade é um problema sério.

É um problema para a saúde dos moradores pois o excesso de humidade leva ao aparecimento de bolores, cujos esporos são os maiores causadores de doenças respiratórias alérgicas, é um problema para a casa em si, cujas estruturas ficam frágeis e danificadas, e é um problema para o recheio, pois roupas, móveis, livros, ou qualquer outro item, acabam por ficar danificados quando a humidade interior é elevada. E aí perguntamo-nos o que fazer… Mantenha a calma, porque as soluções existem, embora requeiram algum trabalho e talvez algum investimento. A humidade interior tem três causas principais: – condensação, capilaridade e infiltração. Cada uma tem formas distintas de atuação, pelo que é importante que saiba qual a origem da humidade em sua casa antes de planear uma intervenção, e para isso ninguém melhor do que os profissionais para o ajudar.

Mas a homify está sempre ao seu lado para auxiliar a resolver os problemas que aparecem no dia-a-dia de uma habitação e por isso hoje trazemos-lhe soluções para acabar com a humidade em sua casa segundo a sua causa. Acompanhe-nos e descubra tudo o que precisa de saber sobre humidade em casa, e como acabar com ela!