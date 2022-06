Uma casa perfeita para uma família numerosa!

Perto da cozinha existe ainda uma outra sala de jantar, sendo esta no entanto de cariz mais informal. Esta é a sala de jantar que usamos no dia-a-dia para pequenas refeições em família e durante a semana. O facto desta se encontrar localizada mais próxima da cozinha também facilita o transporte dos pratos e talheres tornando tudo mais prático e acessível para as vivências do dia-a-dia.

Gostaríamos ainda de destacar o pavimento revestido com mosaico preto e branco conferindo assim um toque retro a este espaço moderno.