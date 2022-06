Arrebatadora habitação na Califórnia!

Lembramos que a mansão é composta por 7 quartos mas este é considerado o quarto principal. É localizado no primeiro andar de um dos polos tal como todos os outros quartos são localizados neste mesmo lado. Do lado oposto encontram-se as áreas sociais. Ao deslocarmos-nos à varanda, percebemos que a piscina em baixo continua a dividir e a fazer parte desta fantástica vista.

Repare como as paredes em vidro se abrem sobre a paisagem e deixam entrar o sol sobre esta zona privada de grandes dimensões. As cores usadas são neutras com excepção para o quadro de cor azul noite de tamanho considerado colocado sobre a cabeceira de cama. O chão de madeira castanho contrasta com o tom esverdeado do vidro das janelas.