Como construir um terraço em 8 passos

A vida na cidade traz muitos desafios. Lida-se com muito ruído desde a manhã até ao fim do dia, fica-se parado no trânsito, lida-se com mudanças climáticas geradas pela poluição e tenta-se ter as defesas sempre em alta para evitar ficar doença.

Se vive numa grande cidade, sabe perfeitamente de que é que estamos a falar e sabe também que ter um terraço em casa no qual se possa desfrutar do ambiente ao ar livre é um privilégio ao alcance de uma minoria. Se tem espaço para isso, não perca a oportunidade de o explorar com mobiliário confortável.

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos oito terraços construídos em coberturas. Veja, passo a passo, como criar o seu oásis nas alturas. Literalmente.