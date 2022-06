12 muros de pedra natural para vedar com estilo a sua casa

Quando a questão é vedar o seu terreno, nem sempre precisa de o fazer com rede de arame ou barras. A pedra também é um material muito interessante para este tipo de construção e tem, para além disso, a vantagem de oferecer à sua casa um bom design, textura e cor. Esta é uma solução muito apelativa e o acabamento final dependerá do estilo que queira dar e que esteja de acordo com o resto da sua casa.

Até numa casa com estilo moderno, o muro exterior em pedra, como contraste com o resto do imóvel, é uma solução que oferecerá rusticidade e textura ao ambiente, o que será sempre um detalhe interessante na fachada. As pedras podem ser de diferentes tamanhos, cores e formas, redondas, irregulares, lisas, com texturas, planas e em tons que viajam desde o branco até ao negro, passando pelos amarelos ocres e avermelhados. Toda uma gama de materiais que oferecem um detalhe interessante ao muro exterior.

Veja os dez muros que temos para lhe mostrar e tome notas.