15 cozinhas que cabem perfeitamente em casas pequenas

Quando falamos de decoração são muitos os aspectos que devemos ter em conta, mas o tamanho do espaço é possivelmente um dos mais determinantes. Tudo isto se deve ao facto de a dimensão de um ambiente ser um factor chave, pois é a partir dela que se consideram e definem as várias características de um espaço: o tamanho do mobiliário, a cor das paredes, o tipo de materiais a usar, entre muitas outras coisas.

Assim sendo, quando trabalhamos com espaços pequenos a nossa tarefa pode ser mais difícil de levar a cabo e colocar em prática as ideias que temos em mente será seguramente mais difícil. Mas, não impossível. Por exemplo, ter um espaço, como a cozinha, de poucos metros quadrados não é um obstáculo para a decorar com bom gosto e muito estilo.

Por isso mesmo, se a cozinha de sua casa é pequena, não desanime pois partilhamos aqui 15 ideias fantásticas que não pode perder.