Recuperadores de calor: 10 ideias quentes

Já vai ficando frio… O inverno aproxima-se passo a passo, e as baixas temperaturas lentamente vão-se instalando no nosso país. Apetecem tardes de domingo no sofá a ler um livro, bem embrulhados numa manta, em frente à lareira. Ah, o que uma chama faz pelo aconchego de um lar! Pode até nem ser a principal fonte de aquecimento, mas a sua mera presença reconforta os sentidos, cansados do cinzento exterior.

Mas se for para aquecer de verdade o melhor é optar por um recuperador de calor. A chama está lá e aquece mesmo!

Os recuperadores de calor são sistemas que permitem maximizar o combustível queimado, nomeadamente através da estrutura em aço, ou ferro fundido, e da porta em vidro vitrocerâmico. Normalmente são fontes de aquecimento bastante ecológicas, pois queimam lenha ou madeira prensada, recursos renováveis. Também os há a gás ou elétricos, que não sendo tão ecológicos, imitam a estrutura de queima com algum realismo, se tal for desejável.

Por outro lado a nossa faceta de decoradores exige estética e bom gosto. Afinal ninguém quer um mono carrancudo e feio no canto de uma sala cheia de classe. Mas mesmo isso não é problema pois atualmente há propostas com desenhos e estéticas que combinam com qualquer ambiente. Haverá sempre o recuperador de calor perfeito para o local onde vai ser colocado.

Sentiu um arrepiozinho de frio? Está na hora de escolher um recuperador de calor. Explore este artigo e veja as nossas ideias mais quentes!