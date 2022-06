6 Casas Térreas Para Todos Os Gostos

A ideia dos arquitectos para esta casa era criar um verdadeiro refúgio, resguardando os moradores de visitas indesejadas. Ao estar situada a uma certa distância em relação so solo, sobre uma base que a nivela no terreno, evita-se a entrada dos bichos próprios de um ambiente com muita vegetação e também a deterioriação provocada por humidade, entre outros factores. As poucas e reduzidas janelas cumprem a mesma função, mas sem retirar a elegância da sua estrutura que se destaca no cume desta colina. O alpendre é perfeito para contemplar a paisagem de cortar a respiração.