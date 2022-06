7 barras de pequeno-almoço para uma cozinha pequena

Quando a cozinha é muito pequena, cada metro quadrado é mais do que um metro quadrado. Sim, é mais porque há que aproveitá-lo com a máxima criatividade para o espaço seja confortável. A ideia é tirar mais partido desse metro quadrado do que normalmente – numa cozinha grande – se tiraria.

Qualifica-se como barra americana uma mesa sob o comprido, tipo balcão, própria para pequeno-almoço e com as suas próprias cadeiras/bancos de pé alto. Os bancos ocupam um lugar discreto no espaço, podendo até ser arrumados para debaixo da barra. Estas barras de pequeno-almoço popularizam-se em todo o mundo dada à sua funcionalidade e informalidade.

Num espaço limitado, são particularmente úteis. Veja as nossas propostas.