20 portas de entrada que nos apaixonaram

A madeira é o material de excelência quando se trata da escolha para as portas, tanto nos interiores como nos exteriores. Hoje em dia encontramos no mercado diferentes tons e acabamentos para escolher aquele que melhor se adapta aos nossos gostos e à estética da nossa casa. Este é o seu material preferido para as portas de sua casa? Então veja mais inspirações no artigo ’15 portas de entrada fantásticas em madeira’.