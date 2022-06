9 ideias com pedra para renovar a entrada da sua casa

Nesta iluminada entrada, o piso liso de granito complementa a rusticidade da pedra escura em cinza, a madeira da porta e a janela. É, sem dúvida, um conjunto de materiais que cria um design interessante na fachada da casa. A pedra foi colocada de forma a oferecer textura ao espaço. Com as suas diferentes tonalidades, tamanhos e posicionamento, a parede revestida com este material é a que mais se destaca, também por via da luz que a ilumina a partir do chã