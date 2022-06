Casa contentor de 50 m2 resistente ao calor e à neve

Viver exige flexibilidade, individual e ao mesmo tempo nas soluções de qualidade energética. Claro que também deve permanecer sustentável financeiramente viável durante o longo prazo da sua utilização. O sector imobiliário está a crescer. O desejo de independência e conceitos de vida sustentável exigem cada vez mais soluções flexíveis e sustentáveis. Os fabricantes de casas pré-fabricadas oferecem primeiras soluções individuais e sistemas modulares flexíveis. Esta funcionalidade aumenta o valor, economiza espaço e energia. Agora você pode investir numa casa funcional, compacta em tecnologia e de equipamentos sustentável.

A ideia foi a de conseguir criar uma casa funcional de consumo de baixa energia e assim nasceu um conceito inovador que pode ser aplicado individualmente em diferentes situações.

No mercado existem já soluções de casas inteligentes que oferecem, além do seu encanto e beleza de um contentor, também são energicamente insustentáveis.Esta casa é apenas um modelo e representa apenas uma das muitas possibilidades de design. O desenho da fachada e o layout dos módulos não estão sujeitos a qualquer tipo de restrição. Para os solteiros, nómadas de negócios ou também para famílias, esta é uma solução flexível e à prova do futuro.

Funcionalidade + eficiência = independência