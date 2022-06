Jovem casal constrói casa com apenas 80.000€ e a solução é esta

A pensar nas próximas férias e para um destino quentinho (porque não sou fã de casacos) trago-vos este projecto. E que lugar melhor que a ilha de Ibiza? Pois é… o projecto de hoje foi realizado por um jovem casal com o intuito de construir uma casa para turistas que passam por esta ilha preparados para desfrutar da beleza natural da paisagem num ambiente confortável e de estilo mediterrâneo muito próprio. Apenas 90 m2 resolveram todos os seus problemas de espaço e necessidades. (Ficamos felizes por eles!)

A casa fica no lado montanhoso da ilha e cresceu a partir de um antigo armazém com mais e 200 anos que se encontrava abandonado. Para manter alguma da autenticidade, foram utilizados materiais de construção básicos. Foram mantidas as belas vigas de madeira dentro da casa e as antigas paredes de pedra originais na cozinha e na casa de banho.

Parece-lhe estranho? De todo, veja as fotos seguintes e derreta-se!