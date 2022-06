Terraços modernos: 7 propostas para se inspirar a fazer os seus bancos em betão

Com as medidas tiradas, já pode comprar os materiais para o banco. Deve ter um molde, areia, pedra, cimento e água. Lembre-se, ainda, do serrote, dos pregos, do martelo e de instrumentos de medição. Corte o molde com o tamanho de que precisa e marque o local onde o banco será instalado. Não se esqueça de cavar alguns centímetros de profundidade no chão e de deixar espaço à frente e nas laterais. Ao colocar o molde no buraco que escavou, certifique-se de que está nivelado.