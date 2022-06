A casa do rio: refúgio perfeito

A habitação localiza-se sobre as margens do Rio Douro, sendo o território fortemente marcado por uma topografia acidentada mas com uma paisagem esplêndida.

A implantação foi efectuada sobre um vale bastante íngreme com larajeiras plantadas, por ali passa também uma linha de água, mas apenas sazonalmente. Estas foram as principais condicionantes e características do lugar que influenciaram o objecto arquitectónico na sua forma e volumetria.